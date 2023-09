Jugendsport in Schiefbahn American Football ausprobieren – Schiefbahn Riders bieten Tryout-Camp

Die Schiefbahn Riders waren in besten Zeiten mit ihrem Herrenteam durchaus hochklassig aktiv. Diese aber liegen in der Vergangenheit. Doch auch wenn die erste Mannschaft in die Fünftklassigkeit abgerutscht ist, die Jugend der Riders zählt zu den stärksten Programmen der Region. Damit dies auch in der Zukunft so bleibt, sucht der Verein nun neue Spieler.