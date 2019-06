Robert-Schuman-Europaschule : Grünes Licht für die Freilufthalle

Willich Im Prinzip war sich die Politik einig, dass die Robert-Schuman-Europaschule in Willich eine Freilufthalle bekommen soll. Über den Weg dorthin gab es allerdings erneut Diskussionen.

Am Ende war es Christian Winterbach von den Grünen, der die vorangegangene, teilweise hitzige Debatte über die von der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) gewünschte Multifunktionshalle auf dem Schulgelände zusammenfasste und ihr die Schärfe nahm: „Die Frage ist doch: Gibt es eine Halle nur für die Schule, oder kann die Halle auch für andere Nutzer geöffnet werden?“ Ärgerlich wäre es doch, wenn man jetzt „einfach drauflos baut und am Ende feststellt, dass man die Halle für alle öffnen könnte, wenn man den Lärmschutz entsprechend berücksichtigt hätte“. Schließlich entschieden sich die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich für den Beschlussvorschlag der CDU, dass man sich für die Errichtung der „McArena“ an der Robert-Schuman-Gesamtschule im Jahr 2020 grundsätzlich ausspricht. Zu klären sind allerdings noch ein paar Fragen, deren Beantwortung die Stadtverwaltung bisher – zum Ärger der Politik – schuldig geblieben ist.