„Was’n Fest“ in Anrath und Schiefbahn Musikfest für Senioren findet Fortsetzung

„Was’n Fest“ — die beliebte Reihe der Feste für Willicher Seniorinnen und Senioren geht nach ihrem Auftakt in Willich und Neersen, der im Frühjahr stattfand, in die zweite Runde: Im Herbst geht es in Anrath am Mittwoch, 4. Oktober, in der Josefshalle weiter. Dabei wird das Fest zum Oktoberfest: Für Wies’n-Stimmung sorgt Entertainer, Musiker und Sänger Dennis Bongardtz mit seinem Akkordeon. Mit dabei sind auch Heinz Brings mit seiner steirischen Harmonika und die Line-Dance-Gruppe „Lucky Ladies”. Wer möchte, darf gerne im passenden Outfit mit Dirndl und Lederhosen feiern.