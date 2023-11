Antrag im Rat „Für Willich“ fordert schnelle Einrichtung von Tempo 30

„Wir beantragen, dass die im MoVe-Konzept vorgesehenen Tempo-30-Beschränkungen ab dem 1. Januar zeitnah umgesetzt werden. Wir sind überzeugt, dass diese im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen nur gering Kosten verursachen und damit das Ideale Instrument sind, schnell in eine Umsetzung des MoVe-Konzepts zu kommen. Hier sollte die Verwaltung schnell aktiv werden, denn diese Maßnahmen haben noch einen anderen großen Vorteil: Wir wollen als Stadt Willich zur fahrradreundlichen Kommune werden. Und kaum eine Maßnahme bringt einen so großen Zugewinn an Sicherheit für Radfahrer wie eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Damit haben wir einen vergleichsweise geringen Aufwand und dafür einen sehr hohen Nutzen. Daher unsere Forderung“, betont Detlef Nicola, der Fraktionsvorsitzende der Wählergruppe.