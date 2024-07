Polizei sucht Zeugen Mysteriöser Unfall mit Unfallflucht in Willich

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es jüngst in Willich im Bereich Münchheide gekommen. Die Polizei sucht Menschen, die helfen können, den Sachverhalt aufzuklären. Es geht um den Bereich Beckershöfe/Münchheide in Willich, der Unfall passierte am Dienstagvormittag. Die Polizei war gegen 11.45 Uhr alarmiert worden. Ein Unfall habe sich ereignet. Beim Eintreffen an der Unfallstelle fand sie ein Unfallauto, einen grauen Seat, der stark beschädigt im Grünstreifen neben der Straße stand. Außerdem gab es eindeutige Unfallspuren, die sich über mehr als 100 Meter erstreckten: herausgerissene Zaunpfeiler, ein entwurzeltes Gebüsch, ein beschädigter Baum und eine Ölspur. Allerdings fand sich am Auto kein Fahrer. Während der Unfallaufnahme meldeten sich mehrere Zeugen, auch der Halter des Wagens konnte in der Nähe angetroffen werden. Die Angaben passen aber nicht zusammen. Unterschiedliche Zeugen gaben an, einen Mann mit einem weißen Auto gesehen zu haben, einen Traktorfahrer, der das Unfallauto aus dem Graben zog, und eine ältere Dame, die diese Aktion beobachtet habe. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun weitere Zeugen, eventuell den Traktorfahrer oder den Fahrer des weißen Wagens, oder auch Menschen, die vielleicht den eigentlichen Unfall gesehen haben oder Angaben zum Fahrer und dessen Zustand machen können. Angaben unter 02162 3770.