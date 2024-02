Karneval in Willich Niersbienen feiern rauschendes Karnevalsfest

Jede Menge leicht roafarbene Zuckerwatte empfängt die Besucher am Eingang des Wahlefeldsaals in Neersen. Allerdings hat diese spezielle Zuckerwatte zwei Beine und ist äußerst gut gelaunt: Einige „Niersbienen“ haben sich in die fluffige Leckerei verwandelt. Aber nicht nur sie sind als verführerische Süßigkeiten unterwegs. Zahlreiche der Besucherinnen, die den Saal entern, haben sich dem Motto der KG Niersbienen angepasst und sich in Muffins, Zuckerketten und Schokobons verwandelt.