JVA Willich II in Anrath Michaela Voßhagen lebt eine Berufung

„Ich bin eine sehr neugierige Person mit einem starken Wunsch, eine sinnhafte Tätigkeit auszuüben – der Justizvollzug reizte mich daher als Berufsfeld.“ So beschreibt die 48 Jahre alte Michaela Voßhagen, seit 27. November Leiterin der JVA Willich II, ihren Berufsweg, der schon im Studium begonnen hat. Als sie Psychologie an der Uni Köln studierte, belegte sie bereits die Fächer Rechtspsychologie und Psychopathologie, in denen kriminologische Themen behandelt werden. Nach dem Studium arbeitete sie als Anstaltspsychologin in der JVA Siegburg, danach in der Jugendvollzugsanstalt Ronsdorf und in der JVA Hagen. Außerdem war sie Dozentin in der Ausbildung von Anwärtern des Allgemeinen Vollzugsdienstes. Nach einer Tätigkeit im Justizministerium NRW arbeitete sie seit Mai 2021 und bis zum Wechsel in die JVA Willich II, als Leiterin des Psychologischen Dienstes in der JVA Köln.