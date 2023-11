Mittelstandsunion Tönisvorst Ehrung für den Unternehmer des Jahres in Tönisvorst

Die in den 50er Jahren gegründete Mittelstandsunion ist ein Ableger der CDU und sieht sich als Repräsentanz mittelständischer Unternehmen in der jeweiligen Region. „Wir sehen uns als Sprachrohr der Unternehmen und als Schnittstelle in die Politik. Wir versuchen, auf Probleme aufmerksam zu machen. Aktuell sind das beispielsweise Themen wie die Erhöhung der Umsatzsteuer in der Gastronomie zurück auf 19 Prozent, die massive Erhöhung der Lkw-Maut oder die Gewerbesteuer in Tönisvorst. Wir haben uns aber auch schon für eine Senkung der Grunderwerbssteuer engagiert und so weiter“, sagt Körwer zu den Zielen der Vereinigung.