Anrath : Baum erinnert an viele Schritte

Beate Leiders (2. von rechts) und ihre Mitarbeiter pflanzten als Erinnerung an die vielen zurückgelegten Kilometer einen Baum. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Anrath Die Mitarbeiter des Stautenhofs sind einmal bis zum Regenwald gelaufen – zumindest symbolisch. 30 Tage lang trug jeder einen Schrittzähler. Für die gelaufenen Kilometer wurde jetzt ein Baum auf dem Bio-Hof gesetzt.

Für die Kunden, die den Stautenhof besuchen und dort einkaufen, ist es einfach nur ein neuer Baum, der vor dem Schweinestall steht. Für die Familie Leiders und ihre Mitarbeiter hat die frisch gepflanzte Esskastanie hingegen eine ganz besondere Bedeutung. Der Baum erinnert sie jeden Tag an eine gemeinsam erbrachte Leistung, die der Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeiters diente. Hinter der Kastanie stehen nämlich 12.000 Kilometer, die zu Fuß gelaufen wurden.

„Unsere 50 Mitarbeiter haben 30 Tage lang ihre täglichen Schritte mit einer Schrittzähler-App gezählt. Wir hatten das Ziel, in dieser Zeit einmal symbolisch bis zum Regenwald zu laufen, und das haben wir auch geschafft“, berichtet Christoph Leiders. Das Projekt stammt aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), mit dem sich der Bio-Hof seit dem Jahr 2014 intensiv beschäftigt. „Unsere eigene Gesundheit und die unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Mit den verschiedensten Aktionen versuchen wir, das Thema immer wieder in den Fokus zu rücken“, sagt Beate Leiders. Dafür ist sogar eine Kooperation mit dem Willicher Fahrzeugbauunternehmen Osterath entstanden, denn „viele Projekte könnten wir in der Umsetzung alleine gar nicht stemmen. Dafür sind wir ein zu kleines Unternehmen. Gemeinsam sind aber viele, auch größere BGM-Aktionen möglich“, informiert das Ehepaar Leiders.

Info Erster Platz bei Gesundheits-Wettbewerb Der Stautenhof hat den ersten Platz beim BGM-Preis Mittlerer Niederrhein belegt. „Förderung der Mitarbeitergesundheit“ war und ist das Ziel im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie. Es gab bauliche Maßnahmen und ergonomische Verbesserungen, Seminare zu Kommunikation und Wertschätzung sowie Coaching auf Führungsebene. Zudem wurden 25 Fahrräder für die Mitarbeiter angeschafft.

So gab es eine gemeinsame Auftakt- und Kennenlernveranstaltung mit den Themen „Mehr Bewegung im Alltag“ und „Verhaltensänderung – Tipps und Tricks“ und den Gesundheitstag, an dem die Mitarbeiter diverse Messungen im Gesundheitsbereich durchführen lassen konnten. Ein weiteres Projekt war jetzt die Schritte-Challenge. 10.000 Schritte sollte jeder am Tag für seine Gesundheit gehen. Eine Summe, die manchem leicht fällt, andere aber vor größere Anforderungen stellt. Sich einmal damit auseinanderzusetzen, wie viele Schritte wirklich durchschnittlich pro Tag gegangen werden, und gegebenenfalls zu überlegen, wie man mehr Bewegung in den Alltag integrieren kann, standen hinter der Aktion.

Die Frage „Wie viele Schritte hast du denn gemacht?“ gehörte in den drei Wochen der Aktion zu der am häufigsten gestellten Frage unter den Mitarbeitern auf dem Stautenhof. „Wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, rennt man eigentlich den ganzen Tag. Da hat man teilweise schon vor dem Frühstück 6000 bis 7000 Schritte gemacht“, sagt Theresa Leiders. Anders sieht es bei den Mitarbeitern im Büro auf dem Stautenhof aus. So manch einer aus diesem Bereich machte noch eine Extra-Runde, um auf die gewünschte Schrittzahl von 10.000 zu kommen, und bewegte sich dadurch mehr. Ein Plus für die Gesundheit. „Ich habe wirklich mehr auf die Bewegung geachtet. Ein normaler Tag liegt bei rund 7000 bis 10.000 Schritten. Aber wenn man sich bemüht, kann daraus wirklich mehr werden“, erzählt Anika Launert, die für die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Stautenhof zuständig ist. Ihr persönlicher Rekordtag lag bei 27.000 Schritten. Spaziergang und Tanzen brachten die hohe Schrittzahl zusammen.