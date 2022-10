Anrath Hauptzug 8. November, Start 17 Uhr. Zugweg: Viersener Straße in Richtung Kirche, Anrather Markt, Kirchplatz, direkt links (ohne Umlaufen der kath. Kirche) in die Jakob-Krebs-Straße, links Gietherstraße, links Lindenstraße, links Süchtelner Straße, links Viersener Straße, rechts Martinsplatz / Auf der Bleiche. Martinsszene am Martinsplatz mit Feuerwerk.