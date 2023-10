Stautenhof Anrath Charity-Lesung begeistert Publikum

Nicht nur bei Kindern ist Vorlesen beliebt. Auch Erwachsene genießen es, sich entspannt zurücklehnen zu dürfen und von angenehmen Stimmen begleitet in die Welt der Buchstaben eintauchen zu können. Wenn es dann auch noch am einem herbstlichen Abend spannend wird und das Ganze in einem stimmungsvollen Rahmen stattfindet, ist alles perfekt. Ausverkauft hieß es so bei der Veranstaltung „Sofaseiten on Tour“ auf dem Stautenhof. Seit Jahren bietet die Anratherin Anja Kuypers, ihres Zeichen Autorin sowie Lese- und Literaturpädagogin, unter diesem Titel unterschiedlichste Lesungen an. Passend zum Herbst stand nun eine Krimilesung an und das mit den beiden Autoren Klaus Stickelbroeck und Horst Eckert.