Hilfsorganisation aus Schiefbahn Leprahilfe unterstützt jetzt auch Leprakranke im Sudan

Bislang war die Leprahilfe Schiefbahn im Sudan vor allem mit Hilfsaktionen aktiv, die in Richtung Bildung oder Verbesserung der Lebensbedingungen gingen. So unterstützten die Schiefbahner den Aufbau und Unterhalt einer Schule, die Kindern in der Region eine gute Bildung und damit positive Lebensperspektiven bieten sollte. Unmittelbare Hilfe gegen die Lepra war in den vergangenen Jahren vor allem Richtung Indien gerichtet. Dort unterhält der Lepraarzt Remy Rousselot seit vielen Jahren ein Krankenhaus, in dem er Leprakranke operiert und pflegt, um ihnen ein möglichst gutes Leben mit den Folgen der Krankheit zu ermöglichen.