Ehrenamt in Schiefbahn Leprahilfe unterstützt den Bau einer Schule und Kita in Ostafrika

Die Leprahilfe Schiefbahn stellt sich unterdessen organisatorisch für die Zukunft auf. Am Samstag, 16. März, ab 14 Uhr findet die Hauptversammlung des Vereins in der Gemeindehalle am Kindergarten St. Elisabeth in Schiefbahn, Eingang Tibergraben, statt. Dabei soll vor allem ein neuer Vorstand gewählt werden. Eine junge Garde stehe in den Startlöchern, die altgedienten Kräfte um Ex-Bürgermeister Josef Heyes wollen in die zweite Reihe rücken.