Hilfsorganisation in Schiefbahn Leprahilfe blickt nach Peters-Vorwürfen in die Zukunft

Im Jahresbericht für 2022 konnte der Vorsitzende Heyes wieder zahlreiche Projekte nennen, die die Leprahilfe unterstützt hat. So sind mehr als 162.000 Euro in insgesamt 29 Hilfsgesuche geflossen, vor allem in afrikanische Länder, aber auch in Pakistan und Indien konnte große Hilfe geleistet werden. Schon seit 40 Jahren ist der Leprachirurg Dr. Remy Rousselot in Orissa im Nordosten Indiens tätig. In seinem 50-Betten-Hospital kann der französischstämmige Arzt Hilfe anbieten, die der Staat nicht mehr leistet, denn Indien hat die Lepra im Land offiziell für besiegt erklärt.