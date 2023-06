Unterstützung für Tafel Beim Einkauf bedürftigen Menschen helfen

Diese besonders haltbaren Lebensmittel werden am zentralen Standort der Tafel Willich an den Fellerhöfen in einem Container zwischengelagert und sukzessive an die Kunden ausgegeben. Was die Leos freut ist, dass Rewe als Partner dabei ist. „Wir wiederum sind den Leos auch im Namen unserer Tafel-Kunden sehr dankbar für die erneute Durchführung der Ein-Teil-Mehr-Aktion. Das ist für uns eine wirklich große Hilfe“, betont Stumpf.