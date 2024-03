Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Willich Schulhof wird zur Oase des Umeltschutzes

„Ich denke, unsere Schule hat allein aufgrund ihrer ländlichen Lage und der Größe der Fläche jede Menge Potenzial. Das sollten wir nutzen. Es ist toll, eine Expertise von außen zu erhalten und gemeinsam unsere Schule grüner zu gestalten“, sagt Nina Höttges. Die Lehrerin hat die Leitung der MINT-Profilklassen an der Leonardo da Vinci Gesamtschule (LdV) inne und zeichnet an der Schiefbahner Gesamtschule zudem für ein neues Projekt verantwortlich, das gemeinsam mit der Eva-Lorenz-Umweltstation (ELU) angegangen wird: Die Gesamtschule ist die erste Schule in Schiefbahn, die das neue Angebot der ELU „Unser Schulhof soll grüner werden“ nutzt.