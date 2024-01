Ausstellung der Künstlergilde Neersen Kunst zwischen Radierung und Plüschtier

Die Autobahn in Acryl auf Leinwand? Warum nicht, wird sich Lilli Rieger-Grab gedacht haben und malte „Die Autobahn. Jeder Tag ist Leben“. Ein anderes Bild zeigt bunte Blätter auf dem Bürgersteig – Motive aus dem Alltag, die jedem begegnen, werden in einen künstlerischen Mittelpunkt gestellt. Der Impuls zu ihren menschlichen Porträts mit Vogelköpfen, erzählte Jutta Brandt-Stracke, sei durch einen Traum entstanden. Surreal, in einer Traumwelt leben, so wirken die Frauen auch, zu deren Häuptern der Vogel organisch zugehört.