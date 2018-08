Die Kolpingsfamilie Willich hat die Themenkisten des Fair Mobils nach Willich geholt.

Willich Die Kolpingsfamilie Willich hat ein neues Projekt in ihre Heimatstadt geholt. Weiterführende Schulen können kostenfrei die Themenkisten des Fair Mobils nutzen.

Zu jedem Thema gibt es ein altersangepasstes Konzept, das sich von der fünften bis hin zur neunten Klasse bewegt und rund um den jeweiligen Inhalt informiert. Und das können die weiterführenden Schulen in Willich noch bis April 2019 kostenfrei für den Unterricht oder einen Projekttag buchen. Möglich macht das die Kolpingsfamilie Willich in Kooperation mit der Stadt Willich. Sie haben gemeinsam die Themenkisten des Fair Mobils der Kolping Jugend im Diözesanverband Aachen nach Willich geholt.

Wie spannend das Angebot ist, wissen die Schüler der Leonardo-da-Vinci Gesamtschule aus Schiefbahn bereits. Im Rahmen der Projekttage vor den Sommerferien war Thiekötter mit den Themenkisten drei Tage lang an der Schule. Die Premiere für Willich war ein voller Erfolg. In Vorbereitung sind derzeit weitere Themenkisten mit den Titeln „Fairkehr“ sowie „Flucht und Asyl“.