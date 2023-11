Arbeitseinsatz in Neersen Klein-Jerusalemer Schützen restaurieren den Park der Kapelle

Dem Aufruf der beiden Ehrenmitglieder Heinrich Verhalen und Wolfgang Peter, den Park der Kapelle Klein-Jerusalem weiter zu verschönern, folgten bei diesem zweiten Anlauf gleich 31 Mitglieder des Schützenvereins. Dazu kamen eine Bürgerin und ein Bürger, sodass am Ende ganze 33 Personen den Kampf gegen Unkraut, Blattwerk, wuchernde Zweige und Efeu aufnahmen. Um 10 Uhr am Morgen gingen sie an ihr streckenweise durchaus kraftraubendes Werk. Die beiden Bürger, die namentlich nicht genannt werden möchten, äußerten sich zu ihrer Motivation sehr klar: „Wir lieben diese Kapelle und fühlen uns hier im Park und in der Kapelle sehr wohl. Daher wollen wir mithelfen bei der Säuberung der Anlage“, sagten sie. Die Verantwortlichen in Verein und Kirchenvorstand dankten ihnen dafür, sowohl für die Hilfe als auch die netten Worte, von Herzen.