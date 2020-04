Ausbau für sechste Gruppe : Umbauarbeiten an Kita Kantstraße gestartet

Willich Für die sechste Gruppe werden neue Räume geschaffen. Ende 2020 sollen die Arbeiten beendet sein.

In der städtischen Tageseinrichtung Kantstraße in Willich haben die Arbeiten für den geplanten Anbau begonnen. Da die bisherige Dependance-Lösung langfristig wegfallen wird, soll die sechste Gruppe der Kindertagesstätte aus dem Hausmeister-Gebäude an der Robert-Schuman-Europaschule zurück in das Kita-Gebäude ziehen, teilt die Stadt mit.