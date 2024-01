Kita Bengdbruchstraße in Neersen Umweltbildung im neuen Bauwagen der Kita

Nun wurde also ein Fest zur Eröffnung mit allen Kindern, Eltern und interessierten Nachbarn gefeiert. Während Stockbrot und Marshmallows am Feuer gebacken und geröstet wurden, konnte der Bauwagen bestaunt werden. Im Innern gab es warme Getränke, und Besucher konnten sich so vom gemütlichen Inneren überzeugen. Parallel hierzu wurden neue Insektenhotels als Rückzugsort für Schmetterlinge, Bienen und weitere gern gesehene Gäste im Garten gebastelt.