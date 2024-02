Jugendhilfeausschuss in Willich Kita-Beiträge sollen nur moderat angehoben werden

Die Stadt Willich will die Elternbeiträge für Kindergärten oder Kindertagespflege zum 1. August 2024 nur um zwei Prozent erhöhen. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend einstimmig zu. Die Verwaltung möchte mit dieser geringen Anpassung weiteren Unmut bei den Eltern vermeiden – mit Blick auf die generelle Problematik, dass immer wieder Betreuungszeiten eingeschränkt werden müssen, weil es nicht genug qualifizierte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gibt, um Krankheitsausfälle zu kompensieren. Eigentlich lautet das Prinzip der Satzung, dass die Elternbeiträge dynamisch an die jeweilige Erhöhung der Kindspauschalen im Kinderbildungsgesetz des Landes NRW gekoppelt sind. Für den Sommer 2024 plant das Land die Erhöhung dieser Pauschalzahlung an die Kommunen um 9,5 Prozent – auch als Reaktion auf den Tarifabschluss für die Beschäftigten von Bund und Kommunen, so Ministerin Josefine Paul im September 2023 sinngemäß in einer Pressemitteilung.