Katholische Frauengemeinschaft Schiefbahn Karnevalssitzung im maritimen Flair

„Krabbe, Qualle, Kabeljau – 3 x KFG Helau!!!“, lautete das Motto der 69. Sitzung der Katholischen Frauengemeinschaft Schiefbahn. Es ging maritim zu, am Sonntagnachmittag in der Kulturhalle. Auf dem Bühnenbild waren Meeresbewohner zu sehen und am Grund stand eine antike Schatztruhe. Präsidentin Andrea Toups führte im Kapitänslook durch das gut vierstündige Programm.