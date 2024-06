Inklusionsgruppe beim TV Schiefbahn Gelebte Inklusion seit über 20 Jahren

Das sportliche Angebot ist breit: Jeden Mittwoch wird das große Trampolin in der Sporthalle der Hubertusschule aufgebaut – um 17 Uhr beginnt die Gruppe der Fünf- bis Zehnjährigen, dann kommen die „Ü-10er“ und dann die „Ü-15er“. Am Donnerstag ist die Zeit von 16 bis 18 Uhr fürs Turnen, Spielen und Toben vorgesehen, danach ist Kampfsporttraining. Um 19 Uhr gibt es ein Sportangebot für Rollstuhlfahrer, danach wird Rollstuhl-Basketball gespielt. Am Freitag geht es auf den Sportplatz Siedlerallee: Ab 16 Uhr spielen die Sechs- bis Zwölfjährigen Fußball, ab 17 Uhr alle über zwölf Jahre. Einer von ihnen ist Stefan Tissen (31 Jahre), ein Arbeitskollege von Stephan Adomeitis: Er kommt regelmäßig aus Duisburg nach Schiefbahn. Nach einer Erkrankung im Kindesalter hat der junge Mann einen Teil seiner Sehfähigkeit verloren: Sein Gesichtsfeld ist eingeschränkt, er kann nicht dreidimensional sehen und hat Probleme bei der Orientierung. All das machte für ihn das Spiel in einem regulären Verein schwierig, etwa wenn es darum geht, eine Abseits-Position zu deuten. „Ich mag Fußball und bin sehr gerne hier. Es geht nicht um Leistung, sondern der Spaß ist wichtig. Etwas Vergleichbares habe ich in der ganzen Umgebung nicht gefunden“, meint er. Auch die bunte Mischung in der Mannschaft – Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, aber auch „ganz normal verrückte“ Mitspielerinnen und Mitspieler – gefällt ihm.