Projekt an der Grundschule Mühlenfeld-Schulkinder schnuppern Zirkusluft

Die drei Aufführungen am 7. und 8. Mai im Zirkus Mühli, wie der Zirkus in Anlehnung an den Schulnamen getauft wurde, sind bereits ausgebucht. Gestartet ist das Projekt am 2. Mai. „Alle 195 Kinder haben die verschiedenen circensischen Angebote erlebt und konnten sich dann entscheiden, was sie selber gerne machen möchten“, informiert Husmann-Zich. Seitdem trainieren die Grundschüler in Kleingruppen die unterschiedlichen circensischen Einlagen im Zirkuszelt und der Schulturnhalle. Dazu gehören Jonglage, Seiltanz, Luftakrobatik, Tellerdrehen, Pyramidenbau, Clownereien, Zaubern und Feuerkunststücke.