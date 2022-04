Anfrage an die Stadt : Die Grünen sorgen sich um den Baumbestand in Willich

Die Grünen sorgen sich um den Baumbestand in Willich

Anfrage an die Stadt

Gerade auf Parkplätzen wie hier am Freizeitzentrum seien in den vergangenen Jahren viele Bäume gefällt worden, behaupten die Grünen. Foto: SPD

Willich Die Bäume im Willich Stadtgebiet hätten in den vergangenen Jahren unter den Auswirkungen des Klimawandels gelitten, sagen die Grünen und wollen von der Stadt wissen, ob gefällte Bäume gleichwertig ersetzt wurden.

Die Grünen sorgen sich um die Bäume im Willicher Stadtgebiet. In den vergangenen Jahren hätten wie überall auch sie unter der großen Trockenheit und dem Befall mit Borkenkäfern gelitten, seien verschiedenen Stürmen ausgesetzt gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Partei. In vielen Fällen hätten die Bäume gefällt werden müssen, „mit erkennbaren und versteckten Folgen“. Das Stadtbild wirke kahler, zudem fehle wichtiger Lebensraum für Insekten und Vögel. Dazu sagt Paul Muschiol, Landtagskandidat der Grünen: „Um die Lebensqualität nicht nur für Tiere und Insekten, sondern auch für uns Menschen aufrechtzuerhalten, müssen hier Aufforstungsmaßnahmen betrieben werden. Werden Bäume gefällt, werden wichtige CO2-Verbraucher entfernt, die wir dringend brauchen, um unser Ziel der klimaneutralen Kommune erreichen zu können.“