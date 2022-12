Adventskalender in Willich Die ersten Gewinner des Lions-Kalenders

Auch in diesem Jahr hat der Lions Club Willich wieder seinen beliebten Adventskalender, diesmal mit Tannenbaum-Motiv, aufgelegt. Insgesamt gibt es 140 Preise im Wert von 7000 Euro zu gewinnen. Der Erlös geht an Kinder- und Jugendprojekte in Willich. Gewonnen haben am 1. Dezember die Nummern70, 1600, 1717, 718, 2497, 723, 2886, 1684, 1403, 948 (10-Euro-Gutschein Bäcker Greis) sowie 10, 2208 (Gutschein Drei-Gänge-Menu Lepsys). Am 2. Dezember haben gewonnen: 1082, 1598 (25-Euro-Gutschein Höppner Moden) sowie 1354, 417 (25-Euro-Gutschein bei Salon Vollberg). Die weiteren Gewinnnummern bis Weihnachten veröffentlichen wir stets aktuell unter www.rp-online.de/willich.