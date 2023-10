Evangelische Kirchengemeinde Anrath/Vorst Wie Senioren den Umgang mit Smartphones lernen

In regelmäßigen Abständen verwandelt sich das Paul-Schneider-Haus der Evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst und der katholischen Kirchengemeinde Vorst an der Lutherstraße 2 in Vorst für zwei Stunden in ein Seminarhaus, in dem die Senioren und die elektronischen Helfer im Mittelpunkt stehen. Die Evangelische Kirchengemeinde bietet dort Smartphone-Schulungen an. Smartphones und Tablets sind mittlerweile allgegenwärtig geworden. Allerdings erklärt sich die Technik nicht von selbst. In der Sprechstunde werden Fragen rund um die Nutzung der Geräte beantwortet. Dazu kommen Themenschwerpunkte wie unter anderem Apps.