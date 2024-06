Kinderturnier in Schiefbahn Kita-Fußball-EM war ein großer Erfolg

148 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren aus 13 verschiedenen Willicher Kitas, die mit Begeisterung Fußball spielten und das unter den unterschiedlichsten Flaggen, dazu über 400 Besucher, die kräftig anfeuerten: Das erstmalig in der Stadt Willich ausgespielte Kitafußballturnier des Sportclubs Schiefbahn in Kooperation mit den Kitas war ein voller Erfolg. In Anlehnung an die zeitgleich laufenden Fußball-Europameisterschaft vertrat jede Kita ein europäisches Land. So erinnerte der Auftakt der Veranstaltung ein stückweit an Olympia. Ausgerüstet mit Länderschildern, Fahnen und selbstkreierten Fußballtrikots, die ebenfalls das jeweilige Land widerspiegelten, liefen die Kita-Kids auf dem Sportplatz an der Siedlerallee ein. Wobei sie von der entsprechenden Nationalhymne begleitet und mit tosendem Beifall seitens der Zuschauer empfangen wurden. Nicht nur für die Kinder ein besonderer Moment. Dazu zeigten die Cheerleader der Astrid Lindgren Grundschule bei der Eröffnung ihr Können. Danach rollte der Ball. Insgesamt fielen in 24 Spielen auf sechs Spielfeldern mehr als 120 Tore, wobei der Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund standen. Am Ende des Turniers wurden alle Teilnehmer als Sieger gefeiert. Die Goldmedaillen, die es für alle gab, überreichte der erste Vorsitzender des SC 08, Patrick Kruthoff, zusammen mit Willichs Bürgermeister Christian Pakusch.