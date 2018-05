Stadt Willich : Die Forscherlabortage sind der Renner

Katrin Stauff (links), Andreas Kolo und Martina Ebert freuen sich zusammen mit den kleinen Forschern über die Auszeichnung für die Hubertusschule. Foto: NORBERT PRÜMEN

Stadt Willich Die Schiefbahner Hubertusschule kann eine ganz besondere Zertifizierung ihr eigen nennen. Die Schule ist als erste Grundschule in Willich mit der Plakette und Urkunde "Haus der kleinen Forscher" ausgezeichnet worden.

Bei der Antwort auf die Frage, ob Forschen Spaß macht, müssen die Grundschüler der Schiefbahner Hubertusschule nicht lange überlegen. Das "Ja" kommt voller Überzeugung. An der Schule wird nämlich mit einem großen Praxisteil geforscht, bei dem Lernen durch Ausprobieren erfolgt. Das macht nicht nur viel Freude, sondern "bleibt auch bei den Kindern anders hängen. Der Lernerfolg ist viel größer", sagt Schulleiterin Martina Ebert. Die Grundschule nennt dabei eine besondere Kooperation ihr Eigen, die das praxisorientierte Forschen ermöglicht. Sie ist die erste Grundschule, die das Forscherlabor in Herrenshoff besucht.

Einmal in der Woche geht es wechselweise für je eine Klasse ins Forscherlabor, das von der gemeinnützigen Gesellschaft KMW betrieben wird. Die drei Buchstaben stehen für "Kinderförderung spielerisches Aneignen von MINT-Wissen". Hier können Eltern mit Kindern unter Anleitung und auch Schulen vorbereitete Forscherkisten vor Ort nutzen. Den Kontakt verdankt die Grundschule ihrer Lehrerin Katrin Stauff. "Mein Sohn ist naturwissenschaftlich interessiert und so nutzen wir das Angebot von KMW privat. Ich bin begeistert und erzählte in der Schule davon", berichtet Stauff.

Info Forscherlabor ist auch für Familien geöffnet Schulen, die das Forscherlabor in Herrenshoff nutzen möchten, können sich per Mail "mailto: mintexperimente@web.de" dort melden. Das Labor steht Schulen an den Vormittagen zur Verfügung. Von 16.30 bis 19 Uhr ist es für Familien geöffnet. Ein Schnupperbesuch ist kostenfrei.

Nicht nur die Schulleitung zeigte Interesse. Die Stadt Willich als Träger war ebenso angetan, und der Förderverein signalisierte, dass er sich bei den Kosten einbringen wollte. Ebert nahm Anfang des vergangenen Jahres Kontakt zum Forscherlabor auf und schloss einen Kooperationsvertrag ab. Die Hubertusschule ist die erste Schule, die einen solchen Vertrag einging. Mit dem Schuljahr 2017/2018 startete die Zusammenarbeit. "Naturwissenschaften fördern, liegt uns am Herzen. Mit dem Forscherlabor können wir Biologie, Chemie und Physik abdecken. Das ist uns, neben der an unserer Schule praktizierten Inklusion, sehr wichtig", sagt Ebert. Der vom Förderverein finanzierte Bus fährt die jeweilige Klasse samt Klassenlehrerin nach Herrenshoff (Stadt Korschenbroich). Dort haben Stauff und Ebert, die mit dem eigenen Wagen vorab hinfahren, dann schon die jeweiligen Forscherkisten in den Räumlichkeiten des Forscherlabors vorbereitet. Die Experimente entsprechen dem im Unterricht durchgenommenen Thema.



Katapulte oder Waagen bauen, schauen, welche Stoffe Strom leiten, einen Vulkan ausbrechen lassen, Gelenke und Muskeln nachbauen, um den Körperbau von Menschen und Tieren besser zu verstehen - die Experimente im Forscherlabor sind vielfältiger Natur. In Forscherheften dokumentieren die Schüler alles, denn schließlich spielen die Experimente auch im Unterricht in Schiefbahn weiter eine Rolle. "Wir haben jetzt angefangen, eigene kleine Forscherkisten in der Schule zusammen zu stellen. Wir wollen nicht nur den Unterricht lebendiger gestalten, sondern unsere Schüler sollen als Lehrer in den Einsatz gehen", informiert Ebert. Die Hubertusschule möchte Kitas einladen und gemeinsam mit den Kita-Kindern entsprechend altersgerecht experimentieren. Wer anderen etwas erkläre, verinnerliche das Erlernte nochmals anders, fügt die Schulleiterin an.

All das hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das zusammen mit mehreren Unternehmensstiftungen die Initiative "Haus der kleinen Forscher" betreibt, überzeugt. Die Hubertusschule erhielt jetzt die Zertifizierung und darf sich "Haus der kleinen Forscher" nennen. Urkunde und Plakette überreichte Andreas Kolo vom "Haus der kleinen Forscher". Der Wirtschaftsingenieur ist es auch, der das Forscherlabor in Herrenshoff ins Leben gerufen und die KMW als Träger gegründet hat. "Für mich ist es heute etwas ganz Besonderes, die Auszeichnung zu verleihen, weil wir uns bereits durch das Forscherlabor gut kennen", bemerkte Kolo.

