Löschzug Schiefbahn Feuerwehrwettbewerb wie vor 150 Jahren

Gut gelaunt machten sich elf Feuerwehrleute des Löschzugs Schiefbahn am vorvergangenen Wochenende auf den Weg nach Selm. Wer die Reisegruppe beobachtete, der fühlte sich wohl in der Zeit zurückversetzt, denn es handelte sich um die historische Gruppe des Zuges. Aufgemacht wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, reisten sie nach Selm, um am Wettbewerb teilzunehmen.