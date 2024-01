Ausstellung im Schloss Neersen Der Mensch als Gegenstand der Kunst

Zwei Welten scheinen auf der 110 mal 130 Zentimeter großen Leinwand aufeinander zu treffen: Nach vorne links geht, leicht gebeugt, ein bärtiger Mann aus dem Bild. Schwarz gekleidet, mit einem Turban auf dem Kopf, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, setzt er einen Fuß vor den anderen. Er ist ganz realistisch gemalt, viele Details wie der Bart oder die markante Nase, sind deutlich zu erkennen. Hinter ihm ist ein Hinterhof mit Hausfassaden, Fenster und Dächern angedeutet, alles ist weiß: Es ist bedeckt von Schnee. Über Teile der Fassaden ziehen sich rötliche, feingliedrige Ornamente, die bei genauerer Betrachtung den Blick in eine Tiefe lenken. „Schnee in Persien“ nennt die Malerin Edith Oellers das Gemälde. Ab dem 28. Januar zeigt die Düsseldorferin dieses und etwa 20 weitere Bilder in der Galerie Schloss Neersen.