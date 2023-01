Wohnungsmangel Die Willicher CDU macht Druck beim Thema Wohnen

Die Willicher Verwaltung soll bis zur nächsten Sitzung des Planungsausschusses im März erste konkrete Maßnahmen zum Thema „Wohnen in Willich“ umsetzen. Basis der Überlegungen sollen ein Leitbild und ein Strategiepapier „Zukunft Wohnen in Willich“ sein, die der Rat im Dezember verabschiedet hatte. Zusätzlich sollen neun Punkte berücksichtigt werden, die die CDU in einem Antrag an den Planungsausschuss als konkrete Maßnahmen formuliert hat. Auf dieses Vorgehen haben sich die Mitglieder des Planungsausschusses einstimmig verständigt.