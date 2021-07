Mobilstationen sind nur ein Baustein : Die CDU will eine smarte Stadt Willich

Unter anderem im Ruhrgebiet gibt es bereits Mobilitätsstationen. Archivfoto: Ruhrbahn Foto: Ruhrbahn

Willich An Mobilstationen sollen künftig die verschiedenen Verkehrsträger zusammengeführt werden. Außerdem möchte die Willicher Union den Bürgern ihre Plätze zurückgeben. Was sie damit meinen und was sonst noch auf der Agenda steht, erklären der Partei- und der Fraktionsvorsitzende.