Energie in Willich CDU-Bürgerrunde zum Thema Heizen war sehr gut besucht

In den kommenden vier Jahren werden die Stadt Willich und die Stadtwerke Willich gemeinsam eine kommunale Wärmeplanung erstellen und dabei prüfen, in welchen Gebieten Fernwärme genutzt werden kann. „Es besteht kein Grund, jetzt in Panik auszubrechen“, erklärte der Leiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken, Dimitrios Trentos, bei einer Bürgerrunde der CDU-Willich zum Thema „Heizen und Energie“ im Gründerzentrum in Willich. Diese war gut besucht, viele Bürger in der Stadt waren offenkundig am Thema Wärmeversorgung interessiert.