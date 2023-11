Aktion gegen Gewalt zu Lasten von Frauen Ein Licht für jede Frau

Als es in Willich am Montagabend langsam dunkel wurde, kamen auf dem Willicher Marktplatz die Bürgermeister von Willich, Christian Pakusch, Tönisvorst, Uwe Leuchtenberg, und Kempen, Christoph Dellmans, zusammen. Gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten Diana Schrader (Willich), Helga Nauen (Tönisvorst) und Birgit Braun (Kempen) zündeten sie Kerzen an, um auf häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Aufgerufen hatte unter anderem das Bündnis „Runder Tisch gegen häusliche Gewalt“. Die Initiatorinnen waren bereits zuvor vor Ort. Es war trocken, das Wetter spielte mit. Viele Passanten blieben für intensive Gespräche stehen.