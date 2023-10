75-jähriges Bestehen Bezirksschützen feiern ihr Jubiläum in Anrath

1948 hatten die während der Nazi-Herrschaft kaltgestellten Schützenbruderschaften längst wieder Lust darauf, sich zu treffen und zu feiern. 1948 wurde in der Folge der Bezirksverband gegründet. Dieses 75-jährige Jubiläum wurde am Sonntagnachmittag in der Anrather Gaststätte Schmitz Mönk gefeiert.