Baustelle auf der A44 Krankheitsfälle sorgen für weitere Bauverzögerung

Sie ist ein ständiges Ärgernis für Autofahrer im Kreis Viersen: die Baustelle auf der Bundesautobahn 44 zwischen Kreuz Mönchengladbach-Ost und Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain. Aktuell steht hier in beiden Fahrtrichtungen nur je eine Fahrspur zur Verfügung. Die Folge: lange Staus, resultierende Wartezeiten, aber auch volle Straßen im Umland, weil Autofahrer versuchen, den Staubereich zu umfahren. Wie die auftraggebende Autobahn GmbH nun mitteilte, wird dieser Zustand noch länger anhalten als geplant. Die Bauarbeiten verzögern sich, was vor allem an Krankheitsfällen liege, meldet die Autobahn GmbH.