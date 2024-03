Wegen Fachkräftemangel und Bürokratie Aus für Anrather Traditionsfleischerei Nöhles

„Das ist aber schade, wo kaufen wir den zukünftig unser Fleisch ein?“ – dieser Satz ist vor der Fleischerei Nöhles an der Viersener Straße 8 in Anrath immer wieder zu hören. Ursache ist ein Brief, der sowohl im Fenster wie auch an der Türe hängt. „Wir schließen zum 13. April 2024“ beginnt der längere Text, in dem Inhaber Karl Nöhles die Beweggründe für diesen Schritt erklärt und den Kunden für ihre langjährige Treue seinen Dank ausspricht. „Die Entscheidung ist uns auf der ganzen Linie nicht leicht gefallen“, sagt Karl Nöhles. Letztendlich seien es mehrere Faktoren, die den 60-Jährigen zu diesem Schritt bewogen hätten.