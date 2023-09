Bücherei in Anrath Mit Manga-Comics ins Lesen einsteigen

Am Samstag, 16. September, rücken Mangas, eine aus Japan stammende, besondere Art des Comics, in der Katholischen öffentlichen Bücherei (KöB) Anrath in den Mittelpunkt. Die Bücherei nimmt zum ersten Mal am deutschlandweiten Mangaday teil, der zudem auch in Österreich und der Schweiz stattfindet. „Die Idee der Teilnahme wurde auf der Buchmesse in Stuttgart geboren“, berichtet Anja Kuypers vom Büchereiteam. Gerade Jugendliche, eine Gruppe, die man sonst schwer mit dem Thema Bücherei und Lesen erreichen könne, beschäftigten sich mit Mangas, fügt die Lese- und Literaturpädagogin an. Die Idee, Jugendliche über die Mangas anzusprechen und fürs weitere Lesen zu gewinnen, war geboren.