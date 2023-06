Jubiläum an Anrather Schule Gänsehaut beim 50. Jubiläum der Gottfried-Kricker-Schule

Auch die weiteren gesungenen und gespielten Lieder stellten den Leitgedanken der Schule ins Zentrum. Den betonte auch Schulleitung Ramona Vietoris noch einmal in ihrer emotionalen Rede: „Hand in Hand – zusammen leben und lernen an der GKS“, sagte sie und ergänzte: „An der GKS halten wir zusammen, sind füreinander da, wird jeder genauso angenommen, wie er ist. Auch in den kommenden 50 Jahren soll die GKS ein Ort sein, an dem sich jeder wohlfühlt und wir zusammen lernen, leben, lachen und feiern können.“