Soziales Engagement in Willich AKF-Fahrradwerkstatt sucht neue Bleibe

„Wir dürfen den Keller des No7, wo wir unser Fahrradlager haben, weiter nutzen. Aber es macht wenig Sinn, wenn Räder, die wir für Ersatzteile nutzen, hier sind und die Werkstatt an einem neuen Ort. Wir wollen daher komplett umziehen“, sagt Watzka. Die Dependance in Anrath ist allerdings zu klein, um dort ein zentrales Angebot auf die Beine zu stellen. Die Fahrradwerkstatt des AKF besteht seit 2016 und hat in Anrath ebenfalls schon einen Umzug gestemmt. Gestartet in der Flüchtlingsunterkunft am Bahnhof, ging es aufgrund des Wohnbedarfs für Geflüchtete vor zwei Jahren zum Haus des Caritas-Basars am Hüttendyk 15. „Wir hoffen, dass wir diesmal auch wieder Glück haben und in Willich oder Schiefbahn eine neue Bleibe finden“, sagt Pedersen.