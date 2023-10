Kreuz Neersen ist betroffen Die A44 wird teilweise gesperrt

Von Freitagabend, 20. Oktober, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 23. Oktober, 5 Uhr wird die A44 wegen einer Fahrbahnerneuerung zwischen der Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain und der Anschlussstelle Mönchengladbach-Ost in Fahrtrichtung Mönchengladbach gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn-GmbH mit. Die Auffahrt der Anschlussstelle Krefeld Fichtenhain und die Anschlussstellen Krefeld-Forstwald und Münchheide in Fahrtrichtung Mönchengladbach werden am Freitag, 20. Oktober, bereits ab 19 Uhr geschlossen.