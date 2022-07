Diamanthochzeit : Gemeinsam reisten sie um die ganze Welt

Anrath 60 Jahre verheiratet – das ist heutzutage eine echte Seltenheit. Wir gratulieren den beiden Anrathern Heinz und Helga Engels, die am vergangenen Wochenende ihre Liebe feierten.

Beide fühlen sich längst als Anrather, sagen sie. Er heißt eigentlich Arnold-Heinrich, aber wird Heinz genannt: Der 85-jährige Maschinenbauingenieur konstruierte unter anderem Webstühle. Als es mit der Textilindustrie bergab ging, wechselte er in die Gasbranche, arbeitete zuletzt als Technischer Betriebsleiter bei Roeben Gas in Anrath. Helga Engels ist gelernte Näherin. Als diese Branche am seidenen Faden hing, machte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Die Jubilare haben viel gemeinsam erlebt in den zurückliegenden 60 Jahren. Zur Familie gehören ein Sohn (59), der im selben Haus wohnt, und eine Tochter (57), die in Krefeld lebt. Hinzu kommen vier Enkelkinder und zwei Urenkel. Man versteht sich ausgezeichnet, die Senioren bekommen Unterstützung, wann immer sie diese brauchen. Vorbei sind aber die schönen Zeiten, als man die Welt bereiste: Nachdem die Kinder erwachsen waren, gönnten sich die Eheleute Engels manche Fernreise. „Wir haben fast die ganze Welt bereist“, sagt der Jubilar. Unter anderem zog es sie nach Russland, nach Hawaii, in zahlreiche asiatische Länder, nach Kanada und an die Niagarafälle. Und man merkt, dass sie noch heute von diesen Erlebnissen und Eindrücken zehren.