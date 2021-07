Ehejubiläum in Willich : Anni und Jürgen Ehrke sind seit 60 Jahren verheiratet

Willich Vor 60 Jahren funkte es, nur drei Monate später wurde geheiratet. Jetzt feierten Anni und Jürgen Ehrke aus Willich das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Anni und Jürgen Ehrke feierten jetzt in kleinem Kreise ihre Diamanthochzeit. Sie, eine geborene Hannen, stammt von der Hardt, er aus Willich. Sie ist 85, er 84 Jahre alt. Sie hat es noch im Ohr, das Knattern des Mopeds ihres späteren Ehemanns, der sich an sie heranpirschte. Dann ging alles sehr schnell: Drei Monate nach dem Kennenlernen heiratete das Paar. Bereut haben die Eheleute Ehrke diese Entscheidung nie. Nach 60 harmonischen Jahren haben sie auch keinen Grund dafür.

Anni Ehrke ist gelernte Textilkauffrau, sie arbeitete lange in einem Miederwaren-Fachgeschäft in Krefeld. Jürgen Ehrke machte in einer großen Krefelder Firma eine Lehre zum Maschinenschlosser – er sollte dem Unternehmen bis zum Eintritt in den Ruhestand treu bleiben. Wenn er auf Montage in attraktiven Städten beziehungsweise Ländern war, nahm er schon mal seine Frau mit. Er montierte, sie flanierte.