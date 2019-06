Willich und Neersen : Deutsche Glasfaser: Großes Interesse an Bauinfoabenden

In Neersen und Wekeln stellten sich Vertreter der Deutsche Glasfaser den zahlreichen Fragen der Besucher. Foto: Sandgathe

Neersen/Wekeln Es gab jetzt von der Deutschen Glasfaser je einen Bauinfoabend in Neersen und in Wekeln. Im „Ramshof“ und in der Aula der Wekelner Grundschule war jeweils kein Platz mehr frei. Die Gäste ließen sich informieren, sie hakten nach und nahmen auch kein Blatt vor den Mund, wenn bis jetzt etwas nicht so optimal gelaufen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Yasin Caliskan, Projektmanager Vertrieb Bauvermarktung, hatte in Neersen keinen ganz leichten Stand: Viele künftige Kunden waren mit der Hausbegehung unzufrieden, sofern sie denn schon stattgefunden hat. Sie erfuhren, dass die Arbeiten in der 46. Kalenderwoche abgeschlossen sein sollen und dass in Neersen 1853 Haushalte profitieren werden.

In Wekeln war die Situation entspannter, offene Fragen gab es aber auch hier – zur Beantwortung standen Yasin Caliskan und Stan Peters zur Verfügung; sie konnten aber nicht in jedem Fall spontan bestehende Probleme lösen. Fest steht, dass in Wekeln und dem näheren Umfeld wie Dickerheide oder Am Bützenhof 1716 Haushalte das schnelle Internet wollen.

Die Besucher der Infoveranstaltung erfuhren sowohl in Neersen, als auch in Wekeln, dass der Hausübergabepunkt keinen Strom brauche, dass für den Network Termination Point (NT) eine Steckdose erforderlich sei. Yasin Calisan empfahl dringend, den Router dort zu platzieren, wo die Leistungen überwiegend in Anspruch genommen werden, also nicht gerade im Keller. Zur Herstellung des Hausanschlusses wird ein Loch in die Wand beziehungsweise in die „weiße Wanne“ gebohrt. Hausbesitzer hatten Bedenken, ob es nicht zu Undichtigkeiten kommen könne. Sie fragten nach Gewährleistungsansprüchen für den Fall der Fälle. Das Ausheben des Erdreiches per Schaufel sei nicht im Preis enthalten. Einige Bürger äußerten die Befürchtung, dabei die Gasleitung zu beschädigen. Generell gelte, dass der Kunde die Anschlüsse freilegen müsse. „Eventuell kann es eine andere Lösung geben, das muss ich mit meinem Vorgesetzten regeln“, erklärte Jasin Caliskan. Die Deutsche Glasfaser sei lösungsorientiert.

Die Projektmanager stellten die Geräte, die eingesetzt werden, vor wie die Fräsmaschine, die einen Kanal zur Verlegung des Kabels schafft, der rund 40 Zentimeter tief und 12 Zentimeter breit ist. Mit dem sogenannten Spül-Rohr-Verfahren werden die Kabel unter Straßen und Bahngleisen verlegt, ohne sie aufzubaggern. Sie warben für Router der Marke Fritz!Box, die bis zu fünf Euro im Monat kosten, aber ohne zeitliche Begrenzung kostenlos ausgetauscht werden. Stan Peters regte an, Unentschlossene noch zu überreden – die Deutsche Glasfaser zahlt eine Werbeprämie bis zu 70 Euro. Und der Kunde spare viel Geld, wenn er sich jetzt kurzfristig dranhänge. Außer für schnelles Internet wurde aber auch für Komfortfunktionen beim Fernsehen mit dem Glasfasernetz geworben.