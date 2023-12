Deutsch-Lettischer Freundeskreis hatte eingeladen Tanzende Derwische erfreuten das Publikum

Als nächste Aktionen hat der DLFK eine Sammlung für Familien in der Ukraine gestartet. Am Freitag, 8. Dezember, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 15 Uhr können warme Bekleidung, Hygieneartikel und haltbare Babynahrung an der Hauptstraße 81 in Neersen abgegeben werden.