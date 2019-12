Deutsch-Lettischer Freundeskreis : Jungunternehmer aus Lettland freuen sich über alte Feuerwehrautos

Matiss Mezulis (l.) und Gvido Beitiks (3.v.l.) bedanken sich bei Wolfgang und Hildegard Herber-Spahn vom Deutsch-Lettischen Freundeskreis. Foto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn Über den Deutsch-Lettischen Freundeskreis wechseln zwei Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Willich den Besitzer. Die Fahrzeuge gehen nach Smiltene.

Der rote Renault und der gleichfarbige Fiat, die auf dem Hinterhof des Feuerwehrgerätehauses des Schiefbahner Löschzuges stehen, machen Matiss Mezulis und Gvido Beitiks glücklich. „Es sind phantastische Autos, und wir freuen uns sehr“, sagen die beiden Männer aus Smiltene in Lettland. Vor ihnen liegt eine besondere Aufgabe: Sie dürfen die beiden ehemaligen Mannschaftstransportfahrzeuge der Löschzuge Neersen und Anrath der Freiwilligen Feuerwehr Willich nach Smiltene fahren. Die ausgemusterten Fahrzeuge sind ein Geschenk des Deutsch-Lettischen Freundeskreises (DLFK).

„Über einen Kontakt haben wir von den beiden abgängigen Fahrzeugen erfahren. Da wir wussten, dass ein junges Unternehmen, das Spiel- und Sportplätze anlegt, dringend Transporter suchte, haben wir die Fahrzeuge von der Stadt Willich gekauft“, sagt Wolfgang Brock, Geschäftsführer des DLFK. Mezulis und Beitiks, die beide dem Start-up-Unternehmen angehören, reisten so nach Willich, um die Fahrzeuge jetzt in die Heimat zurückzufahren. „Wir haben für die Willicher Partnerstadt im Verwaltungsvorstand eine Ausnahme gemacht und die Fahrzeuge direkt verkauft. Normalerweise wären sie zur Zoll-Auktion gegangen. Dabei handelt es sich um eine Versteigerung von kommunalen Fahrzeugen“, berichtet Sascha Döhmen, zuständig für Feuerwehr und Rettungswesen der Stadt Willich. Mit Baujahr 2002 und 2007 fallen die Wagen in den vorgeschriebenen Austauschzyklus für Kleinfahrzeuge bei der Feuerwehr.

Unterdessen hat Beitiks das Überführungsnummernschild „VIE 04246“ am Renault festgeklickt. Am anderen Fahrzeug surrt der Akkubohrer. Dort ist Michael Dellen, der hauptamtliche Gerätewart der Feuerwehr Willich, mit dem anderen Schild „VIE 04247“ beschäftigt. Es folgen für die beiden Fahrer letzte Erklärungen zu den Fahrzeugen. Döhmen weist nochmals auf die zusätzlichen Ersatzteile im Kofferraum hin, die die Feuerwehr Willich quasi als Weihnachtsgeschenk mitgegeben hat. Zudem steht der „Rotkäppchen-Korb“, wie Agnes Brock den Fresskorb nennt, den sie den beiden jungen Männern für unterwegs gepackt hat, in einem der Fahrzeuge. Brötchen, Obst, Getränke und etwas zum Naschen für die lange Fahrt.