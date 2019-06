Deutsch-Lettischer Freundeskreis : Verein feierte das Ligofest

Mit dem Sommerfest 2019 setzte der Deutsch-Lettische Freundeskreis e.V. die Traditions fort, auch in Willich das Mittsommernachtsfest - lettisch Ligofest- zu feieren. Foto: DLFK

Anrath Mit dem Sommerfest setzte der Deutsch-Lettische Freundeskreis die Tradition fort, auch in Willich das Mittsommernachtsfest (lettisch: Ligofest) zu feiern. Mit bunten Blumenkränzen im Haar der Frauen, Gesang, Tanz und zünftigem Grillen wurde in der Kleingartenanlage in Anrath das Fest begangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Chor Ramtei, der sich aus Letten zusammensetzt, die inzwischen am Niederrhein zu Hause sind, sorgte mit seinem Gesang für entsprechende Atmosphäre ebenso wie die Gruppe Streetlife. Viele Besucher, die zum ersten Mal an dem Fest teilnahmen, erfuhren so von der Partnerschaft Willich–Smiltene und waren begeistert und freuen sich schon jetzt auf die nächsten Veranstaltungen im Oktober und November zu den Nationalfeiertagen Deutschlands und Lettlands. Bereits jetzt zeigten viele Interesse an der Reise zur Feier 100 Jahre Smiltene im Sommer 2020.

(RP)