Wohltätigkeit in Neersen Zweiter Verschenktag am Grenzweg

Neersen · Der Verschenktag am Grenzweg geht in die Verlängerung. Am 27. August heißt es wieder, nicht mehr genutzte Gegenstände an Menschen zu verschenken, die Freude an ihnen haben.

20.08.2023, 12:07 Uhr

Ein Tisch am ersten Verschenktag. Auch am Sonntag sollen wieder viele Dinge einen neuen, wertschätzenden Besitzer finden. Foto: Zenses

Bereits im Vorfeld des ersten Grenzweg-Verschenktags am 4. Juni sagten die Organisatoren, dass sie im Falle eines Erfolges einen zweiten Verschenktag organisieren wollten. Das ist nun der Fall. „Wir sind sehr glücklich über die vielen positiven Rückmeldungen und die sehr gute Stimmung bei der ersten Ausgabe unseres Verschenktages und werden nun am Sonntag, 27. August, von 10 bis 18 Uhr den zweiten ausrichten“, sagt der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Grenzweg, Norbert Rennen. Initiiert hatte die Veranstaltung Dagmar Zenses, die Frau des Schriftführers des Vereins. Sie hatte eine ähnliche Veranstaltung in Süddeutschland erlebt und wollte sie an den Niederrhein holen. Für die Initiatorin sind vor allem die Nachhaltigkeit sowie der karitative Gedanke wichtig. Außerdem sei das Schenken ein Prozess, der Schenkendem und Beschenktem Freude mache. Am Verschenktag bringen Anwohner Gegenstände, die sich nicht mehr nutzen und benötigen, an die Straße und bieten sie anderen Menschen an, die sie als Geschenk entgegen nehmen können. Bei der ersten Ausgabe waren das auch fast durch die Bank intakte, hochwertige Dinge oder nette Kleinigkeiten. Dass der Verschenktag nicht dazu gedacht ist, Müll loszuwerden, betont der Verein zwar in seiner Ankündigung, die Gefahr ist aber nach den Erfahrungen der ersten Ausgabe gering. Wichtig ist: Wer etwas verschenken möchte, der stellt einen Tisch mit den zu verschenkenden Dingen an die Straße – nicht auf die Fahrbahn! Dazu gibt der Verein eigens angefertigte „zu verschenken“-Schilder aus, die das Zustandekommen von Missverständnissen vermeiden sollen. Diese können am Freitag, 25. August, beim Büro der IG Grenzweg (Grenzweg 66) abgeholt werden. „Überall hörte man von guten Gesprächen der Schenker und der Beschenkten, was dazu führte, dass viele im Laufe des Tages immer wieder neue Gegenstände aus dem Haus oder der Wohnung holten“, sagt Zenses. Das soll wieder der Fall sein.

(svs)